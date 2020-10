Ciclismo, Simmons escluso dal team per dichiarazioni razziste (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Simmons Sospeso dalla squadra per dichiarazioni razziste. Simmons diventa un caso La Gazzetta dello Sport CICLISMO, TREK-SEGAFREDO: SIMMONS SOSPESO PER RAZZISMO



Commenti pesanti sui social: la Trek Sagafredo sospende Quinn Simmons

Una storia da tempi moderni. La Trek-Segafredo ha sospeso dalle corse Quinn Simmons, il giovane talento statunitense (19 anni) che lo scorso anno ha conquistato il titolo mondiale tra gli juniores e q ...

Il 19enne corridore statunitense Quinn Simmons è stato sospeso dalla sua squadra, la Trek-Segafredo, a causa di alcuni commenti ...Una storia da tempi moderni. La Trek-Segafredo ha sospeso dalle corse Quinn Simmons, il giovane talento statunitense (19 anni) che lo scorso anno ha conquistato il titolo mondiale tra gli juniores e q ...