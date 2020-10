Ciclismo, le grandi protagoniste dello sport italiano saranno ambasciatrici del Giro (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Giro d'Italia sarà accompagnato da diciassette grandi ambasciatrici dello sport italiano. A partire dalla cronometro di Monreale, le più grandi rappresentanti dello sport a tinte rosa ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ild'Italia sarà accompagnato da diciassette. A partire dalla cronometro di Monreale, le piùrappresentantia tinte rosa ...

Volta a Portugal, tra le nuvole basse vittoria di Joni Brandão a Torre

la Guarda-Torre di 148 km è caratterizzata dalla salita simbolo della Grandissima, quella di Torre, che misura 20.2 km con una pendenza media del 7.7%. Come prestigio, vincere su questo traguardo vale ...

Giro d'Italia, Vincenzo Nibali: «Felice che cominci dalla mia Sicilia»

«Non sono solito fare grandi pronostici - avverte però il 35enne corridore ... della presentazione ufficiale della centotreesima edizione del Giro d’Italia di ciclismo, ha parlato delle sue ambizioni ...

