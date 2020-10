Chiesa Juventus, la Fiorentina ha chiesto una contropartita (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Juventus ha intensificato i contatti con la Fiorentina per assicurarsi le prestazioni di Federico Chiesa. Prima che la trattativa vada a buon fine, è necessario che i bianconeri concretizzino delle operazioni in uscita. Il club di Rocco Commisso avrebbe addirittura aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto (60 milioni di Euro la cifra richiesta) ma preferirebbe anche scegliere una contropartita tecnica. Juventus: la richiesta della Fiorentina per Chiesa Secondo quanto riportato da Sky Sport, i viola avrebbero chiesto il cartellino di Merih Demiral. Risposta negativa dei dirigenti torinesi che ritengono incedibile l’ex Sassuolo. Leggi anche:Marcos Alonso Juventus, “Sky Sport” conferma: l’affare ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 1 ottobre 2020) Laha intensificato i contatti con laper assicurarsi le prestazioni di Federico. Prima che la trattativa vada a buon fine, è necessario che i bianconeri concretizzino delle operazioni in uscita. Il club di Rocco Commisso avrebbe addirittura aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto (60 milioni di Euro la cifra richiesta) ma preferirebbe anche scegliere unatecnica.: la richiesta dellaperSecondo quanto riportato da Sky Sport, i viola avrebberoil cartellino di Merih Demiral. Risposta negativa dei dirigenti torinesi che ritengono incedibile l’ex Sassuolo. Leggi anche:Marcos Alonso, “Sky Sport” conferma: l’affare ...

DiMarzio : Continua la trattativa fra #Juventus e #Fiorentina per #Chiesa. Contropartite e non solo, gli aggiornamenti - marcoconterio : ?? Domani può essere il giorno dei summit decisivi per #Chiesa dalla #Fiorentina alla #Juventus. ?? Intanto il… - ZZiliani : ULTIMORA MERCATO. La Juventus vuole Chiesa e offre in cambio Rugani e De Sciglio. La Fiorentina dice: 'Grazie, siet… - Bagheera_nera : RT @NoireButterfly_: Buongiorno a tutto lo Juventus Twitter Campione d'Italia per la nona volta consecutiva ?? ma soprattutto un SUCA a Rocc… - Pall_Gonfiato : #Juventus, all-in su #Chiesa: in uscita #Rugani -