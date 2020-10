Chicago Med 5 ci sarà? Il finale della quarta stagione stasera su Italia1

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 1 ottobre 2020)Med 5 ci sarà? La domanda ormai è scaduta da un bel po’ perché non solo la quintaserie ci sarà ma è già andata in onda tra il 2019 e il 2020 Patria e anche in Italia su Mediaset Premium. Ladoveva essere composta da 23 episodi ma alla fine la produzione si è dovuta accontentare di 20 per via dell’emergenza Coronavirus che ha messo uno stop alla produzione per via del lockdown. Rimane il fatto che il pubblico diper vedere la nuovadovrà attendere il nuovo anno alla luce del “ritardo”messa in onda, ma cosa vedremo in questi nuovi episodi? ATTENZIONE SPOILER! InMed 5 si partirà proprio dal ...