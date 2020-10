Chiara Ferragni incinta, l’annuncio ufficiale: “La nostra famiglia si allarga” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il clan Ferragnez si allarga: dopo settimane di indiscrezioni e rumors sulla presunta gravidanza di Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale annuncia la seconda gravidanza. Era nell’aria da tempo e nonostante i numerosissimi indizi lasciati sui social, le foto ben scansionate dai fan e i rumors dei settimanali di gossip, Chiara Ferragni e Fedez avevano preferito non … L'articolo Chiara Ferragni incinta, l’annuncio ufficiale: “La nostra famiglia si allarga” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il clan Ferragnez si allarga: dopo settimane di indiscrezioni e rumors sulla presunta gravidanza di, l’imprenditrice digitale annuncia la seconda gravidanza. Era nell’aria da tempo e nonostante i numerosissimi indizi lasciati sui social, le foto ben scansionate dai fan e i rumors dei settimanali di gossip,e Fedez avevano preferito non … L'articolo, l’annuncio: “Lasi allarga” proviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - pisto_gol : Sulla prossima panchina di un top club di serieA arriverà Chiara Ferragni ?????? Roba da matti - itsmwengo : Io talmente felice e sul punto di piangere per la gravidanza di Chiara Ferragni neanche fosse mia sorella - bivebs : RT @perchetendenza: 'Chiara Ferragni': Perché è incinta -