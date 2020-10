Chiara Ferragni è incinta: l'annuncio della seconda gravidanza su Instagram (FOTO) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chiara Ferragni e Fedez aspettano il loro secondo figlio dopo Leone Lucia Ferragni e lo annunciano al popolo di Instagram. Leggi su comingsoon (Di giovedì 1 ottobre 2020)e Fedez aspettano il loro secondo figlio dopo Leone Luciae lo annunciano al popolo di

trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - pisto_gol : Sulla prossima panchina di un top club di serieA arriverà Chiara Ferragni ?????? Roba da matti - eImudo : Va be dai, però trovavo più interesse a lottare contro la rabbia canina rispetto a sapere che Chiara Ferragni sfornerà un altro pargolo - riccioabbonda : Chiara Ferragni è incintaaa!?? sono stra felice per lei e fedez? -