Chiara Ferragni è incinta: "La nostra famiglia si allarga". È in arrivo una bimba? - (Di giovedì 1 ottobre 2020) Francesca Galici La famiglia Ferragnez cresce e aspetta l'arrivo di un altro bebé: Chiara Ferragni È incinta e a darne l'annuncio È Chiara Ferragni. Da alcuni indizi potrebbe trattarsi di una bimba La notizia circolava già da qualche settimana e il gossip si faceva sempre più insistente man mano che passavano i giorni. Oggi, l'annuncio che i milioni di fan aspettavano: Chiara Ferragni È incinta. A darne notizia, dal profilo Instagram dell'influencer, È stato il piccolo Leone, primogenito della coppia, che con ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Francesca Galici LaFerragnez cresce e aspetta l'di un altro bebé:e a darne l'annuncio. Da alcuni indizi potrebbe trattarsi di unaLa notizia circolava già da qualche settimana e il gossip si faceva sempre più insistente man mano che passavano i giorni. Oggi, l'annuncio che i milioni di fan aspettavano:. A darne notizia, dal profilo Instagram dell'influencer,; stato il piccolo Leone, primogenito della coppia, che con ...

trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - pisto_gol : Sulla prossima panchina di un top club di serieA arriverà Chiara Ferragni ?????? Roba da matti - ale__ssja : RT @itsmwengo: Chiara Ferragni che annuncia di essere incinta con una foto di Leone che tiene in mano l’ecografia - _cristiana28_ : RT @helpme_Jeffrey: chiara ferragni è incinta e io penso subito alla reaction di fedez happy come se fosse la mia migliore amica?? https://… -