Chiara Ferragni incinta e la Rai rinvia la messa in onda della sua intervista (ma è solo casualità) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pochi minuti dopo le ore 11.00 la Rai oggi ha comunicato il rinvio della messa in onda della serata evento Fenomeno Ferragni, prevista su Rai2. Non più il 5 ottobre, come annunciato, bensì il 12 ottobre. Un’ora dopo attraverso i social Chiara Ferragni ha fatto sapere di essere incinta. Secondo quanto risulta a Blogo, non c’è nessun legame tra le due comunicazioni, ma soltanto una curiosa coincidenza nei tempi. La variazione di palinsesto, insomma, sarebbe dovuta a mere ragioni di palinsesto, nulla di più. Peraltro, nell’intervista realizzata da Simona Ventura, l’influencer, rispondendo proprio sul tema di una nuova futura maternità pare sia rimasta sul vago. Considerando che ... Leggi su blogo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pochi minuti dopo le ore 11.00 la Rai oggi ha comunicato il rinvioinserata evento Fenomeno, prevista su Rai2. Non più il 5 ottobre, come annunciato, bensì il 12 ottobre. Un’ora dopo attraverso i socialha fatto sapere di essere. Secondo quanto risulta a Blogo, non c’è nessun legame tra le due comunicazioni, ma soltanto una curiosa coincidenza nei tempi. La variazione di palinsesto, insomma, sarebbe dovuta a mere ragioni di palinsesto, nulla di più. Peraltro, nell’realizzata da Simona Ventura, l’influencer, rispondendo proprio sul tema di una nuova futura maternità pare sia rimasta sul vago. Considerando che ...

