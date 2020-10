Chiara Ferragni incinta del secondo figlio: il tenero annuncio social (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio e l'ha annunciato via social con uno scatto tenerissimo e con la complicità del piccolo Leone. Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio: l'annuncio che i fan attendevano da giorni è finalmente arrivato, naturalmente via social, e nella forma più tenera possibile, con il piccolo Leone che tiene in mano la prima "foto" del futuro fratellino e sorellina. Certo i suoi follower lo sospettavano da un po': Chiara Ferragni appariva davvero raggiante da qualche settimana e a qualcuno era sembrato strano che tendesse a coprire spesso il ventre nelle ultime foto. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 ottobre 2020)dele l'ha annunciato viacon uno scatto tenerissimo e con la complicità del piccolo Leone.del: l'che i fan attendevano da giorni è finalmente arrivato, naturalmente via, e nella forma più tenera possibile, con il piccolo Leone che tiene in mano la prima "foto" del futuro fratellino e sorellina. Certo i suoi follower lo sospettavano da un po':appariva davvero raggiante da qualche settimana e a qualcuno era sembrato strano che tendesse a coprire spesso il ventre nelle ultime foto. ...

