Chiara Ferragni incinta: arriva la conferma (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chiara Ferragni è incinta! Ad annunciarlo è stato il piccolo Leone su Instagram mostrando l'ecografia di quello che sarà il suo fratellino o la sua sorellina. Auguri! Visualizza questo post su Instagram Our family is getting bigger Leo is going to become a big brother Un post condiviso da Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) in data: 1 Ott 2020 alle ore 2:13 PDT Visualizza questo post su Instagram La famiglia si allarga Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 1 Ott 2020 alle ore 2:13 PDT L'articolo proviene da Biccy.it.

