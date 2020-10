Chiara Ferragni è incinta: l’annuncio su Instagram e l’emozione di Fedez (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chiara Ferragni è incinta. Dopo settimane di indiscrezioni, la fashion blogger ha deciso di rompere il silenzio e annunciare l’arrivo del secondo figlio insieme al marito Fedez. Il rapper e l’influencer hanno postato sui social una foto simile che ritrae il piccolo Leone, primogenito della coppia, mentre mostra un’ecografia. “La nostra famiglia si allarga”, hanno scritto entrambi, senza nascondere l’emozione immensa per questa nuova avventura. Sono trascorsi diversi anni da quel 2016 in cui nelle radio uscì Vorrei ma non posto, il singolo di J Ax e Fedez che avrebbe fatto da “Cupido” alla coppia. Nel tormentone dell’estate infatti il rapper parlava anche della fashion blogger più famosa al mondo: “Il cane di ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 ottobre 2020). Dopo settimane di indiscrezioni, la fashion blogger ha deciso di rompere il silenzio e annunciare l’arrivo del secondo figlio insieme al marito. Il rapper e l’influencer hanno postato sui social una foto simile che ritrae il piccolo Leone, primogenito della coppia, mentre mostra un’ecografia. “La nostra famiglia si allarga”, hanno scritto entrambi, senza nascondere l’emozione immensa per questa nuova avventura. Sono trascorsi diversi anni da quel 2016 in cui nelle radio uscì Vorrei ma non posto, il singolo di J Ax eche avrebbe fatto da “Cupido” alla coppia. Nel tormentone dell’estate infatti il rapper parlava anche della fashion blogger più famosa al mondo: “Il cane di ...

