Chiara Ferragni è incinta: la famiglia si allarga, sui social il dolcissimo annuncio del piccolo Leo [FOTO] (Di giovedì 1 ottobre 2020) "La nostra famiglia si allarga Leo diventerà un fratello maggiore ", con queste dolcissime parole, accompagnate da una FOTO tenerissima del piccolo Leo che tiene in mano un'ecografia, Chiara Ferragni ha annunciato sui social la sua seconda gravidanza. Dopo due anni sei mesi dalla nascita del piccolo Leone Lucia, la nota influencer italiana ed il marito Fedez hanno deciso di allargare la famiglia. Una delle coppie più amate e seguite al mondo darà al dolce Leo un fratellino o una sorellina. Il web è impazzito dopo l'annuncio della coppia: partono subito i 'toto-sesso' e 'toto-nome'.

