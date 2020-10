Chiara Ferragni è incinta, Fedez “Ma io non sapevo nulla…” (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La famiglia Ferragnez si allarga. “La nostra famiglia sta crescendo, Leo avrà un fratello”, scrive Chiara Ferragni su Instagram, postando la foto del primogenito che annuncia con una ecografia tra le mani l'arrivo di un fratellino o sorellina. Fedez scherza e replica sui social “ma io non sapevo nulla…”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La famiglia Ferragnez si allarga. “La nostra famiglia sta crescendo, Leo avrà un fratello”, scrivesu Instagram, postando la foto del primogenito che annuncia con una ecografia tra le mani l'arrivo di un fratellino o sorellina.scherza e replica sui social “ma io nonnulla…”.(ITALPRESS).

