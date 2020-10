Chiara Ferragni è di nuovo incinta: l’annuncio su Instagram (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chiara Ferragni aspetta un bambino. Dopo alcune settimane di mistero e voci di corridoio sul web, la fashion blogger ha finalmente ufficializzato la sua dolce attesa. Presto, il piccolo Leone Lucia avrà un fratellino o una sorellina. Chiara e suo marito Fedez hanno pubblicato su Instagram una foto ritraente proprio Leone Lucia mentre mostra la foto di un’ecografia. Chiara Ferragni: “La famiglia si allarga” “La famiglia si allarga” hanno scritto sia Fedez che Chiara Ferragni sui social. Il rapper e la fashion blogger non nascondono la loro emozione per questo secondo lieto evento. Sono trascorsi quattro anni da quando le radio trasmisero per la prima volta quello che sarebbe stato un tormentone di successo: ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 1 ottobre 2020)aspetta un bambino. Dopo alcune settimane di mistero e voci di corridoio sul web, la fashion blogger ha finalmente ufficializzato la sua dolce attesa. Presto, il piccolo Leone Lucia avrà un fratellino o una sorellina.e suo marito Fedez hanno pubblicato suuna foto ritraente proprio Leone Lucia mentre mostra la foto di un’ecografia.: “La famiglia si allarga” “La famiglia si allarga” hanno scritto sia Fedez chesui social. Il rapper e la fashion blogger non nascondono la loro emozione per questo secondo lieto evento. Sono trascorsi quattro anni da quando le radio trasmisero per la prima volta quello che sarebbe stato un tormentone di successo: ...

