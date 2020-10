Chiara Ferragni è di nuovo incinta, la reazione di Fedez è esilarante (Di giovedì 1 ottobre 2020) Chiara Ferragni è di nuovo incinta, la reazione di Fedez è esilarante La famiglia Ferragnez si allarga. Chiara Ferragni ha annunciato quello che da tempo, in tanti, sospettavano: arriverà un’altra cicogna per l’influencer e Fedez e darne l’annuncio è stata proprio la Ferragni con un post Instagram. Vediamo il piccolo Leone reggere in mano un’ecografia. La mamma, nella didascalia, toglie ogni dubbio: “La nostra famiglia si allarga, Leone presto sarà un fratello maggiore”. Chiara Ferragni e Fedez quindi aspettano ufficialmente il loro secondo figlio. Quello che ha divertito tantissimi ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020)è di, ladiLa famiglia Ferragnez si allarga.ha annunciato quello che da tempo, in tanti, sospettavano: arriverà un’altra cicogna per l’influencer ee darne l’annuncio è stata proprio lacon un post Instagram. Vediamo il piccolo Leone reggere in mano un’ecografia. La mamma, nella didascalia, toglie ogni dubbio: “La nostra famiglia si allarga, Leone presto sarà un fratello maggiore”.quindi aspettano ufficialmente il loro secondo figlio. Quello che ha divertito tantissimi ...

trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - pisto_gol : Sulla prossima panchina di un top club di serieA arriverà Chiara Ferragni ?????? Roba da matti - ale__ssja : RT @itsmwengo: Chiara Ferragni che annuncia di essere incinta con una foto di Leone che tiene in mano l’ecografia - _cristiana28_ : RT @helpme_Jeffrey: chiara ferragni è incinta e io penso subito alla reaction di fedez happy come se fosse la mia migliore amica?? https://… -