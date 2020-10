Champions sorride all’Italia. Juve-Barcellona e Inter-Real Madrid infiammano tifosi. Lazio ed Atalanta missione possibile (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’urna Champions è propizia per le formazioni italiane. Nonostante il gap di classificazione, i gironi Champions nei quali sono state inserite le formazioni tricolori. Solo la Juventus era nella prima fascia, quella riservata alle squadre vincitrici dei principali tornei continentali. Lazio, Inter ed Atalanta erano nella terza fascia Champions. Nondimeno il sorteggio ha sorriso alle quattro paladine italiane. Nessun girone Champions è impossibile: Juventus ed Inter hanno un’autostrada spianata verso gli Ottavi di Finale; Lazio ed Atalanta dovranno confrontarsi con avversarie abbordabili. Ovviamente questo pronostico attende il conforto del ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’urnaè propizia per le formazioni italiane. Nonostante il gap di classificazione, i gironinei quali sono state inserite le formazioni tricolori. Solo lantus era nella prima fascia, quella riservata alle squadre vincitrici dei principali tornei continentali.ederano nella terza fascia. Nondimeno il sorteggio ha sorriso alle quattro paladine italiane. Nessun gironeè imntus edhanno un’autostrada spianata verso gli Ottavi di Finale;eddovranno confrontarsi con avversarie abbordabili. Ovviamente questo pronostico attende il conforto del ...

