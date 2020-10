Champions League, subito Ronaldo contro Messi. Inter trova Real Madrid (Di giovedì 1 ottobre 2020) subito Cristiano Ronaldo contro Leo Messi, l'Inter contro il Real Madrid e l'Atalanta che affronta il Liverpool. E' stato un sorteggio tutto sommato positivo per le quattro squadre italiane impegnate nella fase a gironi della Champions League. Nella casa del calcio di Nyon, sede dell'UEFA, nel corso di una cerimonia sobria visti i tempi di pandemia le mani di Didier Drogba e Florent Malouda sono state benevole, in particolare con la Lazio che ha trovato forse il girone più equilibrato ma anche senza autentiche big. Venerdì la UEFA renderà noto il calendario completo della fase a gironi, che inizierà il martedì 20 ottobre e si concluderà mercoledì 9 ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 ottobre 2020)CristianoLeo, l'ile l'Atalanta che affronta il Liverpool. E' stato un sorteggio tutto sommato positivo per le quattro squadre italiane impegnate nella fase a gironi della. Nella casa del calcio di Nyon, sede dell'UEFA, nel corso di una cerimonia sobria visti i tempi di pandemia le mani di Didier Drogba e Florent Malouda sono state benevole, in particolare con la Lazio che hato forse il girone più equilibrato ma anche senza autentiche big. Venerdì la UEFA renderà noto il calendario completo della fase a gironi, che inizierà il martedì 20 ottobre e si concluderà mercoledì 9 ...

