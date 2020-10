Champions League, è il giorno del sorteggio dei gironi (Di giovedì 1 ottobre 2020) E’ arrivato il gran giorno della Champions League. Si alza finalmente il sipario sulla competizione per club più importante del mondo e alla quale partecipano quattro squadre italiane. I sorteggi dei gironi si terranno all’RTS Studios di Ginevra, in Svizzera, con inizio programmato alle ore 17. La cerimonia, come consuetudine, sarà intervallata dalla consegna dei premi relativi alla scorsa stagione. La Juventus sarà testa di serie, mentre Inter, Atalanta e Lazio sono state inserite in terza fascia. Per tutte, però, è vivo il pericolo di incrociare il Barcellona e il Manchester City che sono in seconda. Foto: twitter ufficiale Champions League L'articolo Champions League, è il giorno ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) E’ arrivato il grandella. Si alza finalmente il sipario sulla competizione per club più importante del mondo e alla quale partecipano quattro squadre italiane. I sorteggi deisi terranno all’RTS Studios di Ginevra, in Svizzera, con inizio programmato alle ore 17. La cerimonia, come consuetudine, sarà intervallata dalla consegna dei premi relativi alla scorsa stagione. La Juventus sarà testa di serie, mentre Inter, Atalanta e Lazio sono state inserite in terza fascia. Per tutte, però, è vivo il pericolo di incrociare il Barcellona e il Manchester City che sono in seconda. Foto: twitter ufficialeL'articolo, è il...

forumJuventus : ?? Domani i sorteggi di #UCL ?? Juventus testa di serie ?? Tutte le fasce complete ?? - GoalItalia : Bundesliga ? Coppa di Germania ? Champions League ? Supercoppa Europea ? Supercoppa di Germania ? ALL IN BAYERN ?????? - SkySport : Sorteggi Champions League, le fasce per i gironi - infoitsport : Sorteggio Champions League: terza fascia | UEFA Champions League - infoitsport : Champions League, ecco dove vedere il sorteggio in tv e in streaming -