Champions League, Cristiano Ronaldo vs Messi: l'ultima volta fu nel 2011 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Torna il grande duello del calcio mondiale. Il sorteggio della Champions League, inserendo Juventus e Barcellona nello stesso girone, ha messo uno contro l'altro Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. I due in carriera si sono affrontati 35 volte con 10 vittorie per CR7, 16 per Messi e 10 pareggi. L'ultimo scontro diretto risale al 6 maggio 2018 nel Clasico di ritorno di quella Liga mentre l'ultimo confronto in Champions League risale alla semifinale fra Real Madrid e Barcellona della stagione 2010/11. È la prima volta, invece, che i due si affrontano nella fase a gironi.

