Champions League, calendario completo con date e orari rimandato a venerdì (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il calendario completo della Champions League per quanto riguarda i gironi di solito esce poche ore dopo rispetto al termine del sorteggio, ma quest’anno l’Uefa sembra voler agire diversamente. date e orari ufficiali, dunque l’ordine delle partite per ciascuna squadra e la collocazione esatta in giorno e orario, uscirà soltanto nel pomeriggio di venerdì, dopo il sorteggio di Europa League. Il motivo alla base di questa decisione è il monitoraggio della situazione complessiva delle due coppe europee per quanto riguarda l’emergenza coronavirus che l’Uefa sta attuando e per il quale necessita di uno sguardo generale. Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ildellaper quanto riguarda i gironi di solito esce poche ore dopo rispetto al termine del sorteggio, ma quest’anno l’Uefa sembra voler agire diversamente.ufficiali, dunque l’ordine delle partite per ciascuna squadra e la collocazione esatta in giorno eo, uscirà soltanto nel pomeriggio di venerdì, dopo il sorteggio di Europa. Il motivo alla base di questa decisione è il monitoraggio della situazione complessiva delle due coppe europee per quanto riguarda l’emergenza coronavirus che l’Uefa sta attuando e per il quale necessita di uno sguardo generale.

OptaPaolo : 5 - Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the UEFA Champions League Messi W: 2 Draws: 2 CR W: 1 Goals Messi: 3 Goa… - OptaPaolo : 5 - Lionel Messi e Cristiano Ronaldo si sono affrontati 5 volte in Champions League: due vittorie per il giocatore… - Inter : ?? | PREVISIONI Alle 17 il sorteggio dei gironi di @ChampionsLeague: chi incontreremo sul nostro cammino? Qui le r… - sportface2016 : #Inter, il parere di #Zanetti sul girone dei nerazzurri - SkySport : Inter, Zanetti sul girone di Champions: 'Non solo Real Madrid, occhio anche alle altre' -