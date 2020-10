Champions League 2020/2021, urna benevola per le italiane: evitati i “gironi di ferro” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Le squadre italiane hanno conosciuto il loro destino nella fase a gironi della Champions League 2020/2021, al termine di un sorteggio che nel complesso ha sorriso a Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. Nel classico gioco delle “combinazioni” della vigilia, i classici gironi di ferro che erano stati preventivati non si palesano dall’urna di Ginevra. Tutte le italiane potranno giocarsi chances concrete di accesso agli ottavi di finale, niente è precluso. TUTTI I GIRONI DELLA Champions 2020/2021 La Juventus ha infatti sì pescato il Barcellona di Messi, con cui però i bianconeri dovrebbero in teoria giocarsi il primo posto del girone. Dinamo Kiev e Ferencvaros appaiono infatti come ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Le squadrehanno conosciuto il loro destino nella fase a gironi della, al termine di un sorteggio che nel complesso ha sorriso a Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. Nel classico gioco delle “combinazioni” della vigilia, i classici gironi di ferro che erano stati preventivati non si palesano dall’di Ginevra. Tutte lepotranno giocarsi chances concrete di accesso agli ottavi di finale, niente è precluso. TUTTI I GIRONI DELLALa Juventus ha infatti sì pescato il Barcellona di Messi, con cui però i bianconeri dovrebbero in teoria giocarsi il primo posto del girone. Dinamo Kiev e Ferencvaros appaiono infatti come ...

