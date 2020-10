Champions League 2020 2021: il calendario della fase a gironi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Date e squadre Champions League 2020 2021 calendario – Oggi, giovedì 1 ottobre 2020, alle 17 a Ginevra si svolgono i sorteggi della fase a gironi della Champions League 2020 2021. Quali sono le partite e il calendario della prossima Coppa dei Campioni? Quali le avversarie delle italiane? Ricordiamo che le 32 squadre qualificate sono suddivise in otto gironi da quattro club ciascuno. Le italiane che partecipano alla prossima Champions sono Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. Ecco il calendario della fase a ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Date e squadre– Oggi, giovedì 1 ottobre, alle 17 a Ginevra si svolgono i sorteggi. Quali sono le partite e ilprossima Coppa dei Campioni? Quali le avversarie delle italiane? Ricordiamo che le 32 squadre qualificate sono suddivise in ottoda quattro club ciascuno. Le italiane che partecipano alla prossimasono Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. Ecco ila ...

