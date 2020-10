Champions League 19/20, Robert Lewandowski è il miglior attaccante (Di giovedì 1 ottobre 2020) Battuta la concorrenza di Kylian Mbappé e Neymar. Robert Lewandowski è stato premiato come miglior centrocampista dell’edizione 2019/20 della Champions League. Il centravanti polacco del Bayern Monaco si è guadagnato questo premio vincendo la classifica cannonieri della scorsa edizione segnando 15 gol. Europe's best forward! 👏 Congratulations, @lewy official 😍#UEFAawards #LewanGOALski pic.twitter.com/yCzUYf8Z4Y — FC Bayern English (@FCBayernEN) October 1, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Battuta la concorrenza di Kylian Mbappé e Neymar.è stato premiato comecentrocampista dell’edizione 2019/20 della. Il centravanti polacco del Bayern Monaco si è guadagnato questo premio vincendo la classifica cannonieri della scorsa edizione segnando 15 gol. Europe's best forward! 👏 Congratulations, @lewy official 😍#UEFAawards #LewanGOALski pic.twitter.com/yCzUYf8Z4Y — FC Bayern English (@FCBayernEN) October 1, 2020 Leggi su Calcionews24.com

OptaPaolo : 5 - Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the UEFA Champions League Messi W: 2 Draws: 2 CR W: 1 Goals Messi: 3 Goa… - OptaPaolo : 5 - Lionel Messi e Cristiano Ronaldo si sono affrontati 5 volte in Champions League: due vittorie per il giocatore… - Inter : ?? | PREVISIONI Alle 17 il sorteggio dei gironi di @ChampionsLeague: chi incontreremo sul nostro cammino? Qui le r… - jorgelongoria95 : RT @SoyFan10: Grupo G: •Juventus vs Barcelona. •Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi. •GOAT vs GOAT. ¡BENDITA SEA LA CHAMPIONS LEAGUE!???? ht… - bino7_bino : RT @ricercatOak: Il Real Madrid ha vinto 4 Champions League negli ultimi 7 anni L'Inter dopo negli ultimi 7 anni si è qualificata in Champ… -