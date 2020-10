Champions League 19/20, Manuel Neuer è il miglior portiere (Di giovedì 1 ottobre 2020) Battuta la concorrenza di Keylor Navas del Paris Saint Germain e Jan Oblak dell’Atletico Madrid. Manuel Neuer è stato premiato come miglior portiere dell’edizione 2019/20 della Champions League. L’estremo difensore tedesco ha condotto il Bayern Monaco alla vittoria finale con una serie di parate miracolose, tra cui quella su Neymar in finale che ha permesso alla squadra di Hansi Flick di battere il PSG. ✨ #UCL Goalkeeper of the Season ✨ 🥇 𝗡𝗘𝗨𝗘𝗥 🔴#UEFAawards #UCLdraw pic.twitter.com/kkJJxpgIs3 — #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Battuta la concorrenza di Keylor Navas del Paris Saint Germain e Jan Oblak dell’Atletico Madrid.è stato premiato comedell’edizione 2019/20 della. L’estremo difensore tedesco ha condotto il Bayern Monaco alla vittoria finale con una serie di parate miracolose, tra cui quella su Neymar in finale che ha permesso alla squadra di Hansi Flick di battere il PSG. ✨ #UCL Goalkeeper of the Season ✨ 🥇 𝗡𝗘𝗨𝗘𝗥 🔴#UEFAawards #UCLdraw pic.twitter.com/kkJJxpgIs3 — #UCLdraw (@) October 1, 2020 Leggi su Calcionews24.com

