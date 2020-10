Champions, gli altri gironi: Bayern e Atletico nello stesso gruppo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Questa la composizione degli altri gironi di Champions. Nel girone A il Bayern Monaco ha trovato Atletico Madrid, Salisburgo e Lokomotiv Mosca. Nel girone C ci saranno Porto, Manchester City, Olympiacos e Olympique Marsiglia. Nel girone E ci saranno Siviglia, Chelsea, Krasnodar e Rennes. Nel gruppo H Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e Istanbul Basaksehir. Foto: sito Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Questa la composizione deglidi. Nel girone A ilMonaco ha trovatoMadrid, Salisburgo e Lokomotiv Mosca. Nel girone C ci saranno Porto, Manchester City, Olympiacos e Olympique Marsiglia. Nel girone E ci saranno Siviglia, Chelsea, Krasnodar e Rennes. NelH Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e Istanbul Basaksehir. Foto: sito Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GoalItalia : Ecco gli 8 gironi della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/2021 ?? Qual è il gruppo più difficile? - Gazzetta_it : L’università ammaliata dalla #Juve: 'Con Suarez si vince la Champions'. E la Figc chiede gli atti - gardinolorenzo : RT @FootballAndDre1: Ma cosa volevate?? Siamo terza fascia. Gli altri anni abbiamo avuto gironi difficili. Al Napoli, in terza fascia, è ca… - emamarro : RT @GiovaAlbanese: #Nedved post #UCLdraw ??? «La Dinamo Kiev è una squadra molto solida, con un allenatore esperto come #Lucescu. Gli ungher… - mister_ricci : RT @GiovaAlbanese: #Nedved post #UCLdraw ??? «La Dinamo Kiev è una squadra molto solida, con un allenatore esperto come #Lucescu. Gli ungher… -