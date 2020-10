Champions | girone G | Juve con Barcellona | Dinamo Kiev e Ferencvaros

SkySport : ?? SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020/21 ? ?? GIRONE G ???? #Juventus ???? #Barcellona ???? #DinamoKiev ???? #Ferencvarosi ?… - SkySport : ?? SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020/21 ? ?? GIRONE B ???? #RealMadrid ???? #Shakhtar ???? #Inter ????… - SkySport : ?? SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020/21 ? ?? Girone B ???? #RealMadrid ???? #Shakhtar ???? #INTER ? ? Il sorteggio LIVE su S… - brandodeluca : RT @PamRossiPR: UFFICIALE - Ecco il nostro girone per la Champions League 20/21. ?????. GRUPPO B: #RealMadrid. #ShakhtarDonetsk. #INTER. #B… - efacilissimo : RT @gippu1: Al suo primo girone in Champions League, Andrea Pirlo trova la Dinamo Kiev di Mircea #Lucescu, l'allenatore che l'ha fatto esor… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions girone

Così il vicepresidente Pavel Nedved commenta l'esito dell'urna, che ha riservato alla Juventus il Barcellona, la Dinamo Kiev e il Ferencváros come avversari della fase a gironi di Champions League.Si sono tenuti quest’oggi a Ginevra i sorteggi per i gironi di Champions League. Gironi tutto sommato abbordabili per le italiane. La Juventus ha nel Barcellona la sua rivale più accreditata, con ...