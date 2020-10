Caso Valentina Pitzalis | la madre di Manuel Piredda ha tentato il suicidio

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Roberta Mamusa,diche nel 2011 morì nel tentativo di dare fuoco alla ex moglie, hail. Oggi, giunta la notizia dell’archiviazione dell’indagine che vedeva indagata per omicidio volontario e incendio doloso la, avrebbe assunto una massiccia dose di psicofarmaci nella sua abitazione. Al momento è ricoverata presso l’ospedale di Cagliari. Le sue condizioni in un primo momento sembravano serie, ma adesso la situazione sembra in via di miglioramento. Leggi anche: 1., archiviata l’indagine per omicidio volontario e incendio doloso 2. Chiesta l’archiviazione per...