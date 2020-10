Caso Suarez, l’università di Perugia e i certificati di italiano per la cittadinanza: un business che vale un milione e mezzo l’anno (Di giovedì 1 ottobre 2020) Quando lo scorso 17 settembre Luis Suarez – ex attaccante del Barcellona, promesso sposo della Juventus, alla fine approdato tra mille disavventure all’Atletico Madrid – ha varcato le soglie dell’Università per stranieri di Perugia per sostenere l’esame d’italiano, di fronte ai vertici dell’ateneo c’era un campione a cui mancava solo la cittadinanza per segnare caterve di gol in Serie A. Il testimonial perfetto per un’Università che su quei certificati ha puntato molto, tanto da costruirci un piccolo business che vale un milione e mezzo di euro l’anno ed è sempre più centrale nelle sorti dell’ateneo. Da più di una settimana la Procura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Quando lo scorso 17 settembre Luis– ex attaccante del Barcellona, promesso sposo della Juventus, alla fine approdato tra mille disavventure all’Atletico Madrid – ha varcato le soglie dell’Università per stranieri diper sostenere l’esame d’, di fronte ai vertici dell’ateneo c’era un campione a cui mancava solo laper segnare caterve di gol in Serie A. Il testimonial perfetto per un’Università che su queiha puntato molto, tanto da costruirci un piccolocheundi euro l’anno ed è sempre più centrale nelle sorti dell’ateneo. Da più di una settimana la Procura ...

