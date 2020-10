Caso Pietro, lo psicoterapeuta: “I bimbi non sono pacchi, basta forzature” (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – “Basta con queste forzature sui bambini. Se il padre è stato condannato per aver procurato dei danni al figlio, che oggi ha 6 anni, quando era più piccolo, non è possibile con questo dolore così vivo per il bambino che lo si costringa a stare forzatamente con il padre“. Lo ha dichiarato alla Dire, con fermezza, Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell’età evolutiva e fondatore dello storico Istituto di Ortofonologia, commentando il video esclusivo dell’agenzia di stampa sull’incontro protetto e sofferto tra un bambino che abbiamo chiamato Pietro e suo padre, già condannato per lesioni e rinviato a giudizio anche per abusi sessuali, con udienza fissata a gennaio 2021. Leggi su dire (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – “Basta con queste forzature sui bambini. Se il padre è stato condannato per aver procurato dei danni al figlio, che oggi ha 6 anni, quando era più piccolo, non è possibile con questo dolore così vivo per il bambino che lo si costringa a stare forzatamente con il padre“. Lo ha dichiarato alla Dire, con fermezza, Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell’età evolutiva e fondatore dello storico Istituto di Ortofonologia, commentando il video esclusivo dell’agenzia di stampa sull’incontro protetto e sofferto tra un bambino che abbiamo chiamato Pietro e suo padre, già condannato per lesioni e rinviato a giudizio anche per abusi sessuali, con udienza fissata a gennaio 2021.

