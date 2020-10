Casasco | «Occorre cambiare i protocolli Se ci si infetta tutti il campionato si ferma lo stesso»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Corriere della Sera intervista il presidente della Federazione medico sportiva, Maurizio. Il tema è quello dei contagi nel Genoa. Alla luce di quanto successo, dichiara, e con l’autunno in arrivo, è necessario modificare qualcosa. «Credo che si renda necessaria l’introduzione di un Comitato tecnico medico di supporto al cda della Lega. Un organismo a disposizione delle istituzioni h24, in grado di mettere le proprie conoscenze medico scientifiche al servizio della Lega e di svolgere un ruolo di raccordo con i sanitari dii club. Un comitato permanente che gestisca le informazioni in maniera rapida e snella». Soprattutto, spiega, vanno aggiornati i. «Idevono essere aggiornati in base alle nuove evidenze scientifiche, in continua ...