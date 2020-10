Carrère scopre che raccontare il suo matrimonio è appropriazione culturale

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 1 ottobre 2020) A chi appartiene una storia? Se pensate che la risposta sia facile («a chi l’ha vissuta»), state sottovalutando un dettaglio: tutto ciò che raccontiamo (non necessariamente in un libro: valgono anche le storie con cui intratteniamo i commensali) non ci è successo da soli. Le storie che vale la penacoinvolgono in genere conversazioni, sentimenti, litigi, riappacificazioni; insomma: coinvolgono altri. A parte il mal di testa (che, ci ricordava Vasco Rossi, quando ce l’ho «ce l’ho io, mica te», e se lo racconto non sto rubando storie altrui), tutto quel che raccontiamo si appropria di storie (anche) altrui. Chi ha diritto diuna storia? Toccherà a chi trova per primo una chiave per farlo? O a chi è più abile come affabulatore? Forse a chi è più ...