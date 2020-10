Carlo e Lady Diana, retroscena della luna di miele: se la spassava mentre… (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il matrimonio tra il principe Carlo e Lady Diana ha mostrato fin da subito i segni di piccole crepe che poi sarebbero diventate voragini. La loro differenze caratteriale ha finito per separarli in modo irrimediabile, come si evince da piccoli racconti che ritraggono la vita di questa coppia così particolare. Ecco, ad esempio, cosa è accaduto in luna di miele, nei loro primi giorni da marito e moglie. Carlo e Lady Diana: i dettagli della luna di miele Tutti sanno come sia finito il matrimonio tra Carlo e Lady Diana, eppure quelle nozze continuano a far sognare milioni di persone nel mondo. La “favola” a cui manca il lieto fine, ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il matrimonio tra il principeha mostrato fin da subito i segni di piccole crepe che poi sarebbero diventate voragini. La loro differenze caratteriale ha finito per separarli in modo irrimediabile, come si evince da piccoli racconti che ritraggono la vita di questa coppia così particolare. Ecco, ad esempio, cosa è accaduto indi, nei loro primi giorni da marito e moglie.: i dettaglidiTutti sanno come sia finito il matrimonio tra, eppure quelle nozze continuano a far sognare milioni di persone nel mondo. La “favola” a cui manca il lieto fine, ...

alu__minio : @_ariannnn Finalmente qualcuno che lo dice. Adesso che sono più matura mi rendo conto che ha sofferto Carlo tanto q… - boomakemestrong : RT @LissyNeumair: Effettivamente anche io non ho mai creduto a un complotto per uccidere Lady D. In fondo aveva già divorziato da Carlo, no… - LissyNeumair : Effettivamente anche io non ho mai creduto a un complotto per uccidere Lady D. In fondo aveva già divorziato da Car… - donvaster91 : RT @falloutzay: Non io che ho appena scoperto per caso, grazie a Ulisse, che la 'chiesetta' che siamo andate a vedere io e @donvaster91 un… - Grace_Stamper : @Atrebor78 Da poco ho letto un libro sulla Regina in cui si poneva l'accenno sul fatto che Carlo avesse dovuto rinu… -