Carlo Cracco, nuovo scontrino da capogiro: il popolo del web si spacca (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ancora una "batosta" per lo chef Carlo Cracco: uno scontrino di mezzo, ma questa volta il popolo del web si spacca a metà. Che alcuni luoghi siano davvero costosi e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Bart__Alex : '41 euro per tre spremute': Carlo Cracco finisce (di nuovo) sotto la forca dei social Io gli avrei fatto pagare il… - BiazzoRiccardo : la colpa e di chi va nel suo rist..di m.... - baura_loldrini : sto installando uno scef stellato scaricato illegalmente. carlo cracco - Italiajin21 : Carlo Cracco direttore della Cucina Italiana per un mese - celineteyrouz : RT @AD_italia: Carlo Cracco direttore della Cucina Italiana per un mese -