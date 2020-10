Carlo Cracco | lo scontrino del ristorante finisce in rete | la cifra pagata per tre aranciate

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Star della televisione, fenomeni pop amatissimi, gli chef-superstar di questi anni devono regolarmente pagare anche il contraltare della fama: non passa ormai giorno senza che Gordon Ramsay, Joe Bastianich onon finiscano nelle mire dei social. Per qualche esternazione, per la cattiva gestione di qualche ricetta, o, più frequentemente, per i prezzi dei propri ristoranti. Marchi ormai milionari, i locali degli chef televisivi possono permettersi di imporre cifre fuori mercato per le proprie offerte; situazione che spesso coglie di sorpresa gli incauti avventori, magari presentatisi per una semplice foto o attratti dalla curiosità, e colpiti dagli incredibili conti dei locali. La rabbia di un gruppo di clienti davanti al conto deldi: fanno discutere i ...