Carabao Cup | l' Arsenal elimina il Liverpool ai rigori | fuori Fulham e Aston Villa

ROMA - Terzo scontro in un mese e mezzo tra Arsenal e Liverpool e come in Community Shield vincono i Gunners ai rigori. Klopp, come sempre in questa competizione, opera un ampio turnover, tiene fuori...

Ultime Notizie dalla rete : Carabao Cup Liverpool-Arsenal, Gunners ai quarti di Coppa di Lega dopo i calci di rigore. RISULTATI Sky Sport Premier League, diretta Aston Villa-Liverpool: risultato in tempo reale

La partita Aston Villa - Liverpool del 4 Ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino del match valevole per la quarta giornata del campionato di Premier League, calcio d'inizio alle ...

Jorginho super star col Chelsea, come ai bei tempi di Napoli: doppietta boom dal dischetto

Jorginho è stato il protagonista assoluto della vittoria di oggi del Chelsea in casa contro il Crystal Palace per 4-0.

