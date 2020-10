Capolavori della storia dell’arte rivisti in chiave simpsoniana (Di giovedì 1 ottobre 2020) Fine Art Simpson è un progetto artistico che cala i personaggi del celebre cartone animato di Matt Groening nei più famosi quadri della storia dell’arte. Tutti i protagonisti che hanno animato la cittadina di Springfield trovano spazio in queste precise elaborazioni grafiche: Homer, Bart, Lisa e Marge, ma anche Patty e Selma, il preside Skinner, Montgomery Burns e rari personaggi apparsi appena in una manciata di episodi, come Shary Bobbins, la Mary Poppins gialla che si mostra perfetta con un parasole in mano in un celebre dipinto di Monet. Potete vederla nella nostra gallery insieme a tanti altri, oppure dare un’occhiata al profilo Instagram del progetto. Capolavori della storia dell’arte rivisti in chiave ... Leggi su wired (Di giovedì 1 ottobre 2020) Fine Art Simpson è un progetto artistico che cala i personaggi del celebre cartone animato di Matt Groening nei più famosi quadridell’arte. Tutti i protagonisti che hanno animato la cittadina di Springfield trovano spazio in queste precise elaborazioni grafiche: Homer, Bart, Lisa e Marge, ma anche Patty e Selma, il preside Skinner, Montgomery Burns e rari personaggi apparsi appena in una manciata di episodi, come Shary Bobbins, la Mary Poppins gialla che si mostra perfetta con un parasole in mano in un celebre dipinto di Monet. Potete vederla nella nostra gallery insieme a tanti altri, oppure dare un’occhiata al profilo Instagram del progetto.dell’artein...

