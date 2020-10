Can Yaman travolto dai fan | sbarcato in Italia scatta il delirio

Leggi su solodonna

(Di giovedì 1 ottobre 2020) E’ l’attore del momento e da quando è atterrato è stato preso d’assalto da fan impazzite. Stiamo parlando di Can Yaman, l’attore turco principe delle soap opera che in, e non solo, hanno spopolato. Can Yaman torna dal pubblicono che si è letteralmente innamorato, giorno dopo giorno, dell’attore turco protagonista delle storie dei personaggi di DayDreamer, la soap in onda su Canale 5 che continua aArticolo completo: Can Yamandai fan:inildal blog SoloDonna