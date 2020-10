Can Yaman rifiuta Barbara D’Urso | L’attore ospite di un’altra regina della tv (Di giovedì 1 ottobre 2020) Can Yaman snobba Barbara D’Urso e preferisce un’altra diva della televisione italiana. Sarà piaciuto lo sgarbo a Carmelita? Can Yaman snobba Barbara D’Urso Per la gioia delle migliaia di fan italiane vi annunciamo che Can Yaman ha toccato il suolo italiano ed è sbarcato nelle scorse ore nel nostro paese. L’arrivo del noto attore giunge … L'articolo Can Yaman rifiuta Barbara D’Urso L’attore ospite di un’altra regina della tv proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020) CansnobbaD’Urso e preferisce un’altra divatelevisione italiana. Sarà piaciuto lo sgarbo a Carmelita? CansnobbaD’Urso Per la gioia delle migliaia di fan italiane vi annunciamo che Canha toccato il suolo italiano ed è sbarcato nelle scorse ore nel nostro paese. L’arrivo del noto attore giunge … L'articolo CanD’Urso L’attoredi un’altratv proviene da www.meteoweek.com.

