Can Yaman, lo avete mai visto da giovane? Irriconoscibile prima del successo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Can Yaman è ormai un attore che di certo non ha bisogno di presentazioni: il suo volto è infatti molto noto al pubblico italiano, che lo ha conosciuto nel ruolo di Ferit, quando la serie turca Dolunay è arrivata in Italia con il titolo Bitter Sweet – Ingredienti d'Amore. Dallo scorso Giugno, inoltre, Can Yaman è protagonista di Daydreamer … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

