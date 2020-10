Camera, il renziano Carè lascia Italia Viva dopo il risultato alle Regionali: “Torno nel Pd. La strada intrapresa non era quella giusta” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nicola Carè faceva parte del primo drappello di deputati dem che, nel settembre 2019, seguì Matteo Renzi nella sua nuova avventura con Italia Viva. Insieme a lui c’erano, fra gli altri, Lucia Annibali, Maria Elena Boschi, Cosimo Ferri, Roberto Giachetti, Luigi Marattin. Tutti fedelissimi dell’ex premier. Ma a poco più di un anno da quello strappo, il non più renziano Carè ha deciso di tornare a casa. Al Nazareno. “Lascio Renzi e torno nel Pd per dare forza alle idee riformiste. La strada intrapresa non era quella giusta”, ha annunciato con un comunicato. Il deputato non rinnega “nulla di quanto fatto durante questi mesi”, anche se ora crede che “non sia più il tempo di percorsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nicola Carè faceva parte del primo drappello di deputati dem che, nel settembre 2019, seguì Matteo Renzi nella sua nuova avventura con. Insieme a lui c’erano, fra gli altri, Lucia Annibali, Maria Elena Boschi, Cosimo Ferri, Roberto Giachetti, Luigi Marattin. Tutti fedelissimi dell’ex premier. Ma a poco più di un anno da quello strappo, il non piùCarè ha deciso di tornare a casa. Al Nazareno. “Lascio Renzi e torno nel Pd per dare forzaidee riformiste. Lanon eragiusta”, ha annunciato con un comunicato. Il deputato non rinnega “nulla di quanto fatto durante questi mesi”, anche se ora crede che “non sia più il tempo di percorsi ...

