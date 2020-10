Calciomercato Verona: tentativo per Vieira della Sampdoria (Di giovedì 1 ottobre 2020) Vieira Sampdoria, il centrocampista non è tra le prime scelte di Ranieri e può partire. Hellas Verona in pressing, si può chiudere Ronaldo Vieira è sceso vertiginosamente nelle gerarchie del tecnico della Sampdoria. Claudio Ranieri ha dimostrato di preferirgli Morten Thorsby e Kristoffer Askildsen, per questo motivo sarebbe sulla lista delle cessioni di mercato. A quanto riporta il Secolo XIX, l’Hellas Verona avrebbe preso contatti con la Sampdoria per trattare Vieira. Il club doriano preferirebbe lasciarlo partire in prestito, ma un’intesa tra le parti è vicina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020), il centrocampista non è tra le prime scelte di Ranieri e può partire. Hellasin pressing, si può chiudere Ronaldoè sceso vertiginosamente nelle gerarchie del tecnico. Claudio Ranieri ha dimostrato di preferirgli Morten Thorsby e Kristoffer Askildsen, per questo motivo sarebbe sulla lista delle cessioni di mercato. A quanto riporta il Secolo XIX, l’Hellasavrebbe preso contatti con laper trattare. Il club doriano preferirebbe lasciarlo partire in prestito, ma un’intesa tra le parti è vicina. Leggi su Calcionews24.com

