Calciomercato Palermo, Boscaglia chiede altri innesti: pressing su Luperini ma c’è la concorrenza. Le ultime (Di giovedì 1 ottobre 2020) E' l'obiettivo numero uno del duo dirigenziale Sagramola-Castagnini.Stiamo parlando di Gregorio Luperini. Nella giornata di domani è in programma l'udienza presso il Collegio arbitrale in merito alla richiesta di risoluzione contrattuale presentata nei giorni scorsi dal centrocampista di proprietà del Trapani per giusta causa. E se il giocatore otterrà lo svincolo d'ufficio, sarà libero di accasarsi altrove negli ultimi tre giorni di mercato.Chi lo cerca con insistenza è proprio il Palermo, "considerando che Boscaglia preme per avere un rinforzo soprattutto a centrocampo, sebbene le richieste non si limitino ad un solo innesto. L'elenco della spesa prevede ancora una punta e un terzino, ma al momento il club sta concentrandosi solamente sul reparto mediano", scrive l'edizione odierna del 'Giornale di ... Leggi su mediagol (Di giovedì 1 ottobre 2020) E' l'obiettivo numero uno del duo dirigenziale Sagramola-Castagnini.Stiamo parlando di Gregorio. Nella giornata di domani è in programma l'udienza presso il Collegio arbitrale in merito alla richiesta di risoluzione contrattuale presentata nei giorni scorsi dal centrocampista di proprietà del Trapani per giusta causa. E se il giocatore otterrà lo svincolo d'ufficio, sarà libero di accasarsi altrove negli ultimi tre giorni di mercato.Chi lo cerca con insistenza è proprio il, "considerando chepreme per avere un rinforzo soprattutto a centrocampo, sebbene le richieste non si limitino ad un solo innesto. L'elenco della spesa prevede ancora una punta e un terzino, ma al momento il club sta concentrandosi solamente sul reparto mediano", scrive l'edizione odierna del 'Giornale di ...

