Calciomercato Napoli, Amin Younes verso l’Eintracht Francoforte: cifra finale da concordare (Di venerdì 2 ottobre 2020) Amin Younes è ormai sempre più lontano da Napoli. Il tedesco dovrebbe lasciare la città partenopea per volare in Germania all’Eintracht Francoforte, come ha spiegato Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio sito ufficiale. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Con il club azzurro si cerca l’accordo per un prestito oneroso e biennale, che consenta poi al club tedesco di riscattare (con opzione, senza obbligo) Younes nel 2022. Nel frattempo, al Napoli andrebbero circa 2 milioni per il prestito in attesa della cifra finale ancora da ... Leggi su calciomercato.napoli (Di venerdì 2 ottobre 2020)è ormai sempre più lontano da. Il tedesco dovrebbe lasciare la città partenopea per volare in Germania all’Eintracht, come ha spiegato Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio sito ufficiale. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Con il club azzurro si cerca l’accordo per un prestito oneroso e biennale, che consenta poi al club tedesco di riscattare (con opzione, senza obbligo)nel 2022. Nel frattempo, alandrebbero circa 2 milioni per il prestito in attesa dellaancora da ...

