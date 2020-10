Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma del Rennes su Rugani (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non ci sarebbe sola la Premier League nel futuro di Daniele Rugani. Il difensore della Juventus, dopo un’estate travagliata da una miriade di voci pro e contro alla sua permanenza a Torino, potrebbe definitivamente dire addio, dopo svariati anni, alla squadra bianconera. Il nome del classe ’94 sarebbe infatti sempre più in cima alla lista delle cessioni di Fabio Paratici, il quale avrebbe posto sul mercato tre nomi di eccellenza. Uno di questi sarebbe proprio quello del centrale azzurro. La ricerca di un riscatto personale, dopo tante stagioni vissute all’ombra di grandi difensori, potrebbe spingere il ventiseienne a ponderare un possibile addio per rimettersi in gioco. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Paratici non ha dubbi: colpo deciso LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non ci sarebbe sola la Premier League nel futuro di Daniele. Il difensore della, dopo un’estate travagliata da una miriade di voci pro e contro alla sua permanenza a Torino, potrebbe definitivamente dire addio, dopo svariati anni, alla squadra bianconera. Il nome del classe ’94 sarebbe infatti sempre più in cima alla lista delle cessioni di Fabio Paratici, il quale avrebbe posto sul mercato tre nomi di eccellenza. Uno di questi sarebbe proprio quello del centrale azzurro. La ricerca di un riscatto personale, dopo tante stagioni vissute all’ombra di grandi difensori, potrebbe spingere il ventiseienne a ponderare un possibile addio per rimettersi in gioco. LEGGI ANCHE:, Paratici non ha dubbi: colpo deciso LEGGI ANCHE: ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Nelle ultime ore il #Rennes sta spingendo per #Rugani - DiMarzio : Continua la trattativa fra #Juventus e #Fiorentina per #Chiesa. Contropartite e non solo, gli aggiornamenti - DiMarzio : #Calciomercato | Rottura #Chelsea-#Alonso: #Juventus e #Inter alla finestra - Cucciolina96251 : RT @LGramellini: Stasera ore 22, non mancate! Il bravo e competente @_Morik92_ sarà con noi per parlare di sorteggi, #Juventus e calciomerc… - pieromotos : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #Juventus | Nelle ultime ore il #Rennes sta spingendo per #Rugani -