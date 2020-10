Calciomercato Juventus, Raiola tenta lo sgambetto: incontro con la Roma (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mino Raiola alleato del Calciomercato della Juventus? Abbiamo avuto spesso modo di osservare la sinergia tra il potente procuratore e il club bianconero, più volte protagonisti di alcuni affari di mercato davvero da sogno per il club torinese. Questa volta, però, le cose in ottica Juve potrebbero essere completamente diverse. L’agente, che cura gli interessi tra gli altri del sogno della Vecchia Signora Paul Pogba, starebbe infatti programmando di rinnovare il contratto di uno dei suoi assistiti, compiendo uno sgambetto in piena regola per i piani di Fabio Paratici: il nome al centro del nuovo intrigo sarebbe quello di Riccardo Calafiori, terzino della Roma e grande obiettivo dei campioni d’Italia in ottica futura. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, il colpo in difesa per Pirlo ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Minoalleato deldella? Abbiamo avuto spesso modo di osservare la sinergia tra il potente procuratore e il club bianconero, più volte protagonisti di alcuni affari di mercato davvero da sogno per il club torinese. Questa volta, però, le cose in ottica Juve potrebbero essere completamente diverse. L’agente, che cura gli interessi tra gli altri del sogno della Vecchia Signora Paul Pogba, starebbe infatti programmando di rinnovare il contratto di uno dei suoi assistiti, compiendo unoin piena regola per i piani di Fabio Paratici: il nome al centro del nuovo intrigo sarebbe quello di Riccardo Calafiori, terzino dellae grande obiettivo dei campioni d’Italia in ottica futura. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, il colpo in difesa per Pirlo ...

Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. La Scuola Calcio PG Marigliano riparte con rinnovate ambizioni ...

Champion’s, il fascino della sfida tra Ronaldo e Messi

Dall’urna di Ginevra il sorteggio mette a confronto subito Juventus e Barcellona. Inter subito Real, bene Lazio e Atalanta ...

