Calciomercato Juventus | Demiral in Premier League? La risposta della Juve

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Mentre lastarebbe definendo le ultime operazioni di, tra entrate ed uscite varie, la società bianconera avrebbe selezionato gli elementi su cui si potrebbe basare, con tutta probabilità, la squadra del futuro. Tra questi spiccherebbero Matthijs De Ligt e Merih. Entrambi sono sbarcati a Torino nel corsopassata sessione diestiva e sarebbero i punti di riferimentoretroguardiantina che verrà. Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci molto probabilmente non rimarranno allaancora a lungo, tanto che la dirigenzasquadra campione d’Italia avrebbe iniziato a studiare la possibile difesa che in un futuro non ...