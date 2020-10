Calciomercato Juventus, Chiesa subito: la Fiorentina trema. E Kean… (Di giovedì 1 ottobre 2020) Arrivano importanti aggiornamenti sul possibile trasferimento di Federico Chiesa con la maglia della Juventus. Secondo indiscrezioni la partita con la Sampdoria di domani sera dovrebbe essere l’ultima con la maglia viola per l’esterno, che non vorrebbe andare all’estero nell’anno dell’Europeo. Si legge dal Corriere della sera: “Non c’è ancora un accordo definitivo sulle cifre, ma la strada è tracciata. La Juve vorrebbe stare sotto i 50, la Fiorentina ne chiede 60 anche se diluiti nel tempo. Chiesa ha indirizzato la cessione. Non vuole andare all’estero nell’anno che porta all’Europeo. E preferisce la regina degli ultimi nove scudetti al Milan, che pure ci ha fatto un pensierino e sino all’ultimo lavorerà nell’ombra. ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Arrivano importanti aggiornamenti sul possibile trasferimento di Federicocon la maglia della. Secondo indiscrezioni la partita con la Sampdoria di domani sera dovrebbe essere l’ultima con la maglia viola per l’esterno, che non vorrebbe andare all’estero nell’anno dell’Europeo. Si legge dal Corriere della sera: “Non c’è ancora un accordo definitivo sulle cifre, ma la strada è tracciata. La Juve vorrebbe stare sotto i 50, lane chiede 60 anche se diluiti nel tempo.ha indirizzato la cessione. Non vuole andare all’estero nell’anno che porta all’Europeo. E preferisce la regina degli ultimi nove scudetti al Milan, che pure ci ha fatto un pensierino e sino all’ultimo lavorerà nell’ombra. ...

