Cairo: «Rinvio Genoa-Torino? Decisione che deve essere uguale per tutti» Urbano Cairo parla della possibilità di veder rinviata la gara tra Genoa e Torino: ecco le parole del presidente granata Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole su Genoa-Torino e la possibilità di rinviare la gara. CALCIOMERCATO – «In un mercato povero il Torino ha speso 15-16 milioni, stiamo ancora facendo cose. Ramirez? Vediamo, abbiamo altre alternative. Attaccante? Quelli che stiamo seguendo preferisco non dirli». Rinvio Genoa Torino – «Io non ho nessun tipo di particolare interesse di giocare o non giocare, ma andava fatto una regola come ha fatto la UEFA sul giocare o meno. Mi dispiace molto per il ...

