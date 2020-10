Cagliari, Godin si presenta: “Ho scelto con il cuore. Nainggolan? Spero di ritrovarlo qui” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Diego Godin ha scelto Cagliari.Dopo l'ultima stagione vissuta all'Inter, il difensore uruguaiano ha scelto la Sardegna per proseguire la sua carriera. Una decisione sorprendente, che il classe '86 ha motivato così: "Ho scelto con il cuore, per la storia della mia famiglia. È una società in crescita e che ha bisogno d'esperienza. L'allenatore ha avuto un peso nella scelta, così come il presidente e la sua ambizione. Si tratta di una scelta sia sportiva che extra-sportiva. E poi c'era Nandez che mi chiamava ogni giorno per convincermi a venire. Siamo quattro uruguaiani qui ed è sempre bello avere compagni della tua stessa nazione. Speriamo di ripetere le gesta di Herrera, Francescoli e Fonseca. Il Cagliari mi ha dato ... Leggi su mediagol (Di giovedì 1 ottobre 2020) Diegoha.Dopo l'ultima stagione vissuta all'Inter, il difensore uruguaiano hala Sardegna per proseguire la sua carriera. Una decisione sorprendente, che il classe '86 ha motivato così: "Hocon il, per la storia della mia famiglia. È una società in crescita e che ha bisogno d'esperienza. L'allenatore ha avuto un peso nella scelta, così come il presidente e la sua ambizione. Si tratta di una scelta sia sportiva che extra-sportiva. E poi c'era Nandez che mi chiamava ogni giorno per convincermi a venire. Siamo quattro uruguaiani qui ed è sempre bello avere compagni della tua stessa nazione. Speriamo di ripetere le gesta di Herrera, Francescoli e Fonseca. Ilmi ha dato ...

