Burioni | Vaccino contro il Covid-19? Come Italia-Germania del mondalie 2006 | dobbiamo vincere!

Un paragone calcistico per il Vaccino contro Covid-19: per il virologo Roberto Burioni "è Come l'Italia del 2006: ha superato la Germania in semifinale giocando una magnifica partita. Adesso si va in finale dove c'è la squadra più forte del mondo. Certo, il risultato non è al sicuro: ma se si è in finale significa che si può vincere, chi ha perso in semifinale è già a casa. Noi siamo invece in campo. Incrociamo le dita e prendiamo tutte le precauzioni: ci serve ancora qualche settimana o mese per sapere se il Vaccino funziona o meno. E se funziona per il virus saranno guai", scrive il docente dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano

"Noi siamo ancora in campo. Incrociamo le dita e prendiamo tutte le precauzioni: ci serve ancora qualche settimana o mese per sapere se il vaccino funziona o meno" ...

Elon Musk: «Vaccino anti covid? No, non sono a rischio. Nemmeno i miei figli»

Intervistato da Kara Swisher sul podcast del New York Times ‘Sway’, Musk ha spiegato che «questo è un problema caldo in cui la razionalità passa in secondo piano. Musk ha invitato i propri dipendenti ...

Elon Musk: «Vaccino anti covid? No, non sono a rischio. Nemmeno i miei figli»

Intervistato da Kara Swisher sul podcast del New York Times 'Sway', Musk ha spiegato che «questo è un problema caldo in cui la razionalità passa in secondo piano. Musk ha invitato i propri dipendenti ...